Due positivi al Covid nella Roma Under 18, lunedì tamponi per la prima squadra. Ipotesi rinnovo per Dzeko

Due giorni di riposo per la Roma, che si ritroverà a Trigoria lunedì, quando i calciatori effettueranno il giro di tamponi dopo il rientro dalle nazionali e soprattutto dopo la notizia della positività di due giocatori dell'Under 18. Per questo motivo la ripresa degli allenamento è slittata a martedì. Intanto Dzeko, dopo un inizio di stagione difficile, potrebbe allungare il contratto, spalmandolo di un anno, fino al 2023.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

GASPORT - STADIO: PRESSIONE SUI FRIEDKIN MA TOR DI VALLE RESTA LA PREFERITA

GASPORT - DZEKO, CHE FATICA. MA C'È L'IPOTESI RINNOVO

GASPORT - INGAGGI SERIE A: JUVE PRIMA CON 236 MLN. ROMA TERZA CON 112 (FOTO)

ROMA, 2 POSITIVI AL CORONAVIRUS NELL'UNDER 18. LUNEDI TAMPONI ANCHE PER LA PRIMA SQUADRA, LA SEDUTA SLITTA A MARTEDI

TWITTER, MKHITARYAN ALLA ROMA DOPO LE DONAZIONI ALLE POPOLAZIONI ARMENE: "GRAZIE DAL PROFONDO DEL CUORE"

MASSIMO ASCOLTO -IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

LR24