Twitter, Mkhitaryan alla Roma dopo la donazione alle popolazioni armene: "Grazie dal profondo del cuore"

Henrikh Mkhitaryan ha più volte dimostrato di essere particolarmente sensibile a tematiche di natura sociale, soprattutto se si parla di questioni che toccano da vicino il suo Paese d'origine, l'Armenia. La Roma però non è da meno, e nella giornata di ieri ha fatto sapere di aver effettuato una donazione al Roma Armenia Giallorossi Fan Club, in un momento storico in cui la guerra sta mettendo in ginocchio, appunto, l'Armenia e l'Artaskh.

Il trequartista ex Arsenal e Manchester United ha così voluto ringraziare la società con un tweet pubblicato sul proprio profilo: "Dal profondo del mio cuore, GRAZIE".

From the bottom of my heart, THANK U @OfficialASRoma #RomaCares for the humanitarian help to my country?❤️?????? Giallarossi Forever! #asroma #giallarossi #armenia #mkhitaryan https://t.co/yLUYz8dLW3

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) October 10, 2020