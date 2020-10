Ingaggi, la Juve dà l'esempio: -58 milioni. La Serie A scende di 72

I costi della Serie A sono scesi da 1 miliardo e 360 milioni a 1 miliardo e 288 milioni, al secondo posto di questo dorato censimento. La Juve ha dato l’esempio, risparmiando 58 milioni sugli ingaggi: una misura ormai indispensabile per bilanciare la salute dei conti con le ambizioni. La crisi Covid 19 ha imposto a tutti una severa cura dimagrante che ha innanzitutto impoverito i trasferimenti nell’ultimo mercato. Ma evidentemente non basta: anche i giocatori hanno pagato pegno, con piccole rinunce. In soccorso delle società, però, sono venute le norme dell’ormai famoso Decreto Crescita. Ne hanno beneficiato soprattutto gli stranieri, che hanno potuto tenere alte le retribuzioni grazie a una tassazione ridotta del 50%.. [..] Nel girone dei virtuosi trova posto anche la Roma. I giallorossi non solo hanno contenuto i costi con salutari cessioni, ma hanno anche sterilizzato la voce stipendi. Così il fardello di 125 milioni del 2019 scende a 112. È l’inizio di un nuovo percorso? Non se lo augura solo la famiglia Friedkin. [..]

(Gasport)