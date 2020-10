Domani il Cska: out Santon e Mancini, recuperati Smalling e Perez. Fonseca: "Ho fiducia in tutti". Karsdorp: "Spero possa essere il mio anno"

Mentre Emenalo ha scelto la Roma, la Roma non ha ancora selezionato Emenalo; i Friedkin stanno valutando diversi profili ds per la società.

Nel frattempo continua il muro a muro tra Regione Lazio e Comune sulla questione stadio della Roma. Ma la sindaca rassicura: "Lo stadio della Roma si farà".

Intanto alla vigilia del secondo turno di Europa League il tecnico Fonseca recupera Smalling e Perez, che saranno titolari come ha fatto sapere in conferenza stampa, e ha scelto Mayoral, mentre dovrà rinunciare a Santon fermo per un problema muscolare. Alla conferenza stampa anche Karsdorp molto motivato a fare bene.

Recuperato Mancini non sarà comunque disponibile per l'Europa League dopo la conferma dei 3 turni di squalifica.

IL TEMPO - SULLO STADIO è MURO CONTRO MURO

CORSPORT - EMENALO DICE Sì, MA FRIEDKIN ANCORA TENTENNA

SANTON: FESTIDIO AL FLESSORE, SALTA IL CSKA

TRIGORIA: IN GRUPPO SMALLING E CARLES PEREZ. OUT SANTON

CONFERENZA STAMPA, FONSECA: GIOCHERANNO BORJA MAYORAL E SMALLING, DOBBIAMO SUBIRE MENO GOL. KARSDORP: VOGLIO CHE SIA IL MIO ANNO. PARLAI CON FRIEDKIN QUEST'ESTATE, QUANDO POTEVO PARTIRE CSKA-SOFIA, IL NEOTECNICO MORALES: "LA ROMA NON CI SOTTOVALUTERà". TURITSOV:" NON SIAMO PEGGIO DI LORO"

FACEBOOK, RAGGI: LO STADIO DELLA ROMA SI FARà. SAPPIAMO BENISSIMO COSA SIGNIFICHEREBBE PER LA CITTà.

KARSDORP: "PSICOLOGICAMENTE NON è FACILE INFORTUNARSI ED AVERE RICADUTE. MA ORA SONO TORNATO.."

MANCINI: RESPINTO IL RICORSO DELLA ROMA. CONFERMATI I TRE TURNI DI SQUALIFICA IN EUROPA LEAGUE

FONSECA: "HO FIDUCIA IN TUTTI, DOMANI FARò DEI CAMBI. CARLES PEREZ E SMALLING TITOLARI.

