Trigoria: in gruppo Smalling e Carles Perez. Out Santon

Seduta di rifinitura per la Roma a Trigoria, alla vigilia della seconda giornata di Europa League che vedrà la squadra di Fonseca impegnata domani contro il CSKA Sofia. Il tecnico portoghese riabbraccia Smalling, già ieri parzialmente in gruppo, e Carles Perez, out a Milano per una tonsillite. Non c'è invece Santon, fermato da un problema muscolare.

Seduta video per la squadra giallorossa prima di scendere in campo e svolgere lavoro atletico prima di iniziare la fase d'allenamento con il pallone.