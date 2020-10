VIDEO - Rifinitura a Trigoria: mobilità articolare e torello. Fasciatura al ginocchio per Smalling

La Roma è scesa in campo questa mattina per l'ultimo allenamento prima della gara di Europa League contro il CSKA Sofia, in programma domani sera allo Stadio Olimpico. Dopo una prima parte in aula video, la squadra, che sfoggiava il training kit arancio fluo delle gare di Europa League, ha svolto esercizi di mobilità articolare e rapidità prima di completare la rifinitura con lavori tecnici, dall'immancabile rondo svolto con 6 giocatori esterni, 3 avversari e un appoggio interno, e tattici.

Assente Santon per un problema muscolare, Fonseca può nuovamente contare su Smalling, in campo con una fasciatura al ginocchio sinistro, e Carles Perez.