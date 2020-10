FONSECA: "Ho fiducia in tutti, domani farò dei cambi. Carles Perez e Smalling titolari" (VIDEO)

Dopo aver parlato in conferenza stampa, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha rilasciato un'intervista ai cronisti alla vigilia del match europeo contro il CSKA Sofia, in programma domani alle 21.00 all'Olimpico. Le sue dichiarazioni: "Domani è importantissimo per noi vincere per rimanere al primo posto del gruppo".

Vedremo 7-8 giocatori diversi rispetto alla trasferta di Milano?

"Sì, è importante gestire in questo momento. Abbiamo problemi con Diawara, Calafiori e in questo momento con Santon. È importante far riposare chi ha giocato col Milan, non tutti ma faremo molti cambi".

Carles Perez e Smalling saranno titolari?

"Sì, giocheranno domani".

Carattere, qualità offensiva e fase difensiva da migliorare. Sono elementi determinanti?

"Sì, è vero che abbiamo fatto una bellissima partita con coraggio. Giocare contro la prima in classifica, contro una squadra come il Milan e avere questo coraggio di giocare è importante, ma è importante anche migliorare difensivamente. In generale la squadra non ha fatto male difensivamente, ma ci sono situazioni da migliorare. Dobbiamo essere una squadra più concentrata, è troppo importante mantenere la porta sicura. Stiamo lavorando per essere più efficaci in queste situazioni".

Il portoghese ha parlato anche ai canali ufficiali del club giallorosso: "Dobbiamo cambiare, è importante far riposare i giocatori che hanno giocato di più e dare fiducia a chi non ha giocato tanto. Ho fiducia in tutti i giocatori, è importante vedere a questo livello chi non ha giocato tanto".

Sui singoli: "Mayoral giocherà dall'inizio, Smalling è importante per la squadra. Non so se giocherà tutta la partita, ma partirà dall'inizio. È importante che torni nella miglior condizione fisica, per questo è importante giocare".

"Il CSKA Sofia è una squadra che ha vinto contro il Basilea, che è fortissimo. Non ha fatto buoni risultati nelle ultime partite, ma è forte fisicamente e con attaccanti forti nelle situazioni individuali e che cercano la profondità. Ha cambiato allenatore e non so che può succedere perché non conosco questo allenatore, ma penso che siamo preparati per tutte le situazioni", ha concluso sull'avversario di domani.