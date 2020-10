Conferenza stampa, a breve le parole di Fonseca e Karsdorp

Vigilia di Europa League per la Roma che domani riceverà il CSKA Sofia allo Stadio Olimpico per la seconda giornata della fase a gironi. Nel giorno precedente, come da programma, torna in conferenza stampa Paulo Fonseca, accompagnato da Karsdorp che sostituisce, ai microfoni e probabilmente nella formazione titolare, l'infortunato Santon inizialmente previsto come "spalla" in conferenza stampa al tecnico portoghese.