Operazioni, ginocchia, guai muscolari e Covid-19: 14 gli infortuni della Roma dall'inizio della stagione. Poco più di uno ogni 4 giorni

LAROMA24.IT - Il primo Pastore, per non perdere l'abitudine, l'ultimo Santon, che salterà la sfida di Europa League col CSKA Sofia. L'elenco degli infortunati della Roma che ha già fatto consumare chilometri di carta negli ultimi anni, in questa stagione inevitabilmente deve fare i conti anche con una pandemia che sta testando la profondità degli organici di tutte, o quasi, le squadre europee.

Dal 27 agosto, data del raduno, alla vigilia del secondo impegno europeo, sono trascorsi 62 giorni nei quali lo staff sanitario della Roma ha già avuto a che fare con 14 problemi: per una media di poco superiore ad uno ogni 4 giorni. 7 i casi di positività al Covid-19, con Diawara e Calafiori ancora in attesa di negativizzazione.

Due le operazioni chirurgiche già effettuate: quella 'inaugurale' di Javier Pastore il 12 agosto e la maledizione del crociato che ha colpito il gioiello più luminoso della rosa di Fonseca, Zaniolo, finito ko ad inizio settembre. Ginocchio che ha bloccato ancora il secondo debutto di Smalling mentre Perotti, poi ceduto al Fenerbahce, Karsdorp e Santon hanno fatto i conti con noie muscolari.

LA CRONOLOGIA DI TUTTI GLI INFORTUNI STAGIONALI DELLA ROMA:



28 ottobre - Santon: fastidio al flessore della coscia sinistra. Salta Roma-CSKA Sofia.

26 ottobre - Carles Perez: tonsillite che gli impedisce di partire con la squadra per la trasferta di Milano. Salta Milan-Roma.

23 ottobre - Mancini: positivo al Covid-19. Negativizzato il 25 ottobre. Salta Young Boys-Roma (era comunque squalificato), rientra per Milan-Roma.

17 ottobre - Calafiori: positivo al Covid-19. Ancora in isolamento.

16 ottobre - Smalling: distorsione al ginocchio sinistro. Salta Benevento, Young Boys e Milan.

12 ottobre - Diawara: positivo al Covid-19. Ancora in isolamento.

19 settembre - Karsdorp: infortunio muscolare durante Verona-Roma.

14 settembre - Perotti: lesione muscolare. Tre settimane di stop, poi ceduto al Fenerbahce.

7 settembre - Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. Recupero in corso.

28 agosto - Kluivert: positivo al Covid-19. Negativizzato il 14 settembre. Poi ceduto al Lipsia il 5 ottobre.

28 agosto - Bruno Peres: positivo al Covid-19. Negativizzato il 16 settembre.

27 agosto - Carles Perez: positivo al Covid-19. Negativizzato l'8 settembre.

19 agosto - Mirante: positivo al Covid-19. Rientro in gruppo il 5 settembre.

12 agosto - Pastore: operazione all'anca. Recupero in corso.

LR24