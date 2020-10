Trigoria: lieve distorsione al ginocchio sinistro per Smalling. Out per il match con il Benevento

Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Charis Smalling per la gara in programma domenica sera all'Olimpico contro il Benevento. Il centrale inglese sarà escluso dalla lista dei convocati dopo aver riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro.

Oggi il giocatore lavorerà in modo individuale e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.