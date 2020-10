PRUZZO: "Non mi convince l'assetto tattico della Roma" - COTUMACCIO: "Stadio? Fossi nei Friedkin ripartirei da zero"

Vigilia di Europa League, con i temi dello stadio e del futuro ds ancora a ronzare nell'aria. "Fossi nei Friedkin prenderei in considerazione l'ipotesi di ripartire da zero con lo stadio", l'opinione di Riccardo Cotumaccio. L'analisi di Francesco Balzani sul momento giallorosso: "Non vedo miglioramenti enormi nella Roma rispetto allo scorso anno, piuttosto si è abbassato il livello della Serie A".

Roberto Pruzzo, infine, esprime le sue perplessità: "Quello che non mi convince del tutto è l’assetto tattico della squadra, si subisce troppo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Ds? Ci sono più certezze su Emenalo alla Roma, i contatti sono confermati. All'ex Chelsea piacerebbe molto l'ipotesi giallorossa. L'idea del club era quella di prendere Campos ma al momento ci sono troppe difficoltà per il portoghese (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Stadio? Per la Regione non c'è ancora accordo sulla variante urbanistica e in questo caso hanno ragione. Francamente mi sembra una situazione patetica. Iniziare da zero? Ci vorrebbero almeno 5-6 anni, non so se a questo punto converrebbe ai Friedkin (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

Fossi nei Friedkin prenderei in considerazione l'ipotesi di ripartire da zero con lo stadio, con un nuovo iter e magari con una nuova giunta (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Non vedo miglioramenti enormi nella Roma rispetto allo scorso anno, piuttosto si è abbassato il livello della Serie A. Per questo puoi anche migliorare il piazzamento della scorsa stagione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma non ha ancora trovato la giusta via. Io sono pronto ad elogiarla, ma le mie critiche sono per farla crescere. La classifica non è ottimale, ci sono diversi giocatori che potrebbero dare di più. Mi convincono i senatori, i tre davanti, ma quanto potranno durare? Quello che non mi convince del tutto è l’assetto tattico della squadra, si subisce troppo. Bisogna avere più certezze e dare meno alibi ai giocatori (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Le squadre che rimontano e vincono spesso vuol dire che hanno i giocatori bravi. La Roma ha 4/5 giocatori di alta qualità. Fonseca mi piace più quest’anno che l’anno scorso, mi sembra che abbia le idee più chiare. Per dare un giudizio corretto occorre vedere la Roma con Smalling. E non dimentichiamo che manca un certo Zaniolo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)