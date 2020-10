CSKA Sofia, il neo-tecnico Morales: «La Roma non ci sottovaluterà». Turitsov: «Non siamo peggio di loro»

Il CSKA Sofia è pronto per la partita con la Roma. Prima della partenza della squadra per la Capitale, ha parlato uno dei tre tecnici che guida ad interim la formazione bulgara dopo l'esonero di Belchev. Si tratta di Daniel Morales, ex giocatore del CSKA e fino a pochi giorni fa assistente dell'ex tecnico, sollevato dall'incarico dopo il sesto pareggio consecutivo in campionato. Morales, assieme ai colleghi Chomakov e Dinchev, è stato ora promosso alla guida della prima squadra in attesa di un nuovo allenatore.

"Penso che la squadra abbia già giocato abbastanza partite e che sappia cosa fare - le sue parole alla partenza da Sofia alla stampa bulgara - Adesso bisogna pensare solo alla Roma, che farà la sua partita. Abbiamo le qualità per fare bene, non c'è niente di impossibile. Se vinciamo non sarà una sorpresa, perché questo è il CSKA. Non credo che la Roma ci sottovaluterà, è una grande squadra e non lo farà. Vorranno vincere, ma siamo pronti. Continuo a lavorare con la squadra come era prima, in un giorno non può cambiare niente. La squadra deve solo credere che questi risultati non sono stati raggiunti per caso".

Clima positivo nonostante l'esonero. A suonare la carica è il difensore Ivan Turistsov: "Con la Roma abbiamo una possibilità, dopo tutto loro sono uomini come noi... Tutto è possibile, dopotutto è il calcio. Non credo che usciamo da outsider, siamo peggio di loro? Abbiamo una grande possibilità, è una partita molto importante per noi. L'esonero? I cambi in panchina non sono piacevoli, ma l'atmosfera nella squadra è buona. Anche l'umore è molto alto"