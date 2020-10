Domani il Benevento, Fonseca: "Obiettivo Champions. Volevo tenere Florenzi". Calafiori positivo al Coronavirus

Dopo la sosta per le nazionali, spazio al campionato: la Roma è attesa domani all'Olimpico dal Benevento di Filippo Inzaghi. Alla vigilia Paulo Fonseca ha fissato in conferenza stampa gli obiettivi: "Vogliamo lottare per la Champions. Nessun problema con Dzeko, volevo che Florenzi restasse". Dopo Diawara, secondo caso in casa Roma: è risultato positivo al Coronavirus Riccardo Calafiori.

Infine, il club giallorosso ha tesserato lo svincolato Simone Farelli, portiere 37enne.

