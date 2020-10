PALIZZI: "Spero che la valutazione della società non sia fatta solo per il cambio dello stemma" - AGRESTI: "La Roma ha fatto uno dei migliori mercati della Serie A"

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera alle 20:45 contro il Benevento nella quarta gara della Serie A 2020/2021. "Con il Benevento non credo che sarà un partita semplicissima. Spero che la Roma riesca a renderla semplice anche per iniziare a pensare all’esordio di Europa League contro la squadra svizzera. Dzeko spero dia un segnale di vita dopo queste prime giornate" come sottolineato da Piero Torri.

Argomento di discussione è infatti l'intervita rilasciata dal tecnico Fonseca in cui ha commentato il mercato giallorosso, come sottolineato da Sandro Sabatini: "Le frasi pronunciate da Fonseca nell'intervista in cui ha commentato il mercato della Roma le giudico come un attacco alla proprietà, non è stato bello. Vedremo se oggi in conferenza il tecnico confermerà quello che ha già detto".

A mio avviso la Roma ha fatto uno dei migliori mercati della Serie A: non era semplice chiudere tutte le operazioni portate a termine da giallorossi con una situazione complicata dal punto di vista economico. Se fosse arrivato anche El Shaarawy probabilmente sarebbe stato il miglior mercato della Serie A (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma non ha assolutamente fatto poco sul mercato: oltre a riprendere Smalling, a Trigoria sono arrivati giocatori come Pedro, Kumbulla e Borja Mayoral. Non era scontato. Fonseca ha sbagliato a dare quel giudizio sul mercato giallorosso (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Florenzi continua a segnare con il PSG... Mi domando perché sia stato mandato via visto che sei rimasto con Karsdorp e Bruno Peres (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Io spero che la valutazione delle società non sia fatta per il cambio o la modifica dello stemma, ma per una serie di azioni valutabili, azioni di campo e di ogni tipo. Mi avrebbe impressionato se Friedkin dopo il suo arrivo si fosse posto l’obiettivo di modificare lo stemma, ma mi auguro che si possa fare un valutazione complessiva piuttosto che settoriale (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)