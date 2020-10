Torna il vecchio stemma sulla seconda maglia

Il 5 ottobre scorso a Trigoria è andato in scena l’incontro fra l’avvocato Contucci, quattro rappresentanti della Curva Sud e ceo della società giallorossa Guido Fienga. I tifosi hanno consegnato all’amministratore delegato due raccolte di firme per il ripristino del vecchio stemma. Fienga ha chiarito che, se dal punto di vista commerciale chiamarsi Roma, soprattutto all’estero, è assai più efficace di «AS Roma», si verrà incontro ai tifosi dal punto di vista identitario. Nella prossima stagione, infatti, la seconda maglia avrà come stemma quello vecchio.

(Gasport)