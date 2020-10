Conferenza stampa, FONSECA: «Il mercato? Non siamo inferiori alle altre, lotteremo per la Champions. Volevo tenere Florenzi, ci serve un ds» (AUDIO)

Paulo Fonseca torna a parlare. Alla vigilia del match con il Benevento il tecnico della Roma interviene in conferenza stampa. Il tradizionale appuntamento con i cronisti del prepartita si svolge come sempre nella sala stampa di Trigoria. Questo l'intervento dell'allenatore:

Pellegrini, le partite con la nazionale hanno detto che negli ultimi 30 metri può dare qualcosa in più: il suo progetto su di lui? I match in azzurro le fanno cambiare idea o punta su di lui per la mediana?

Lorenzo può giocare in diverse posizioni, con il Verona ha fatto il ruolo già visto in Nazionale. In queste 3 partite ha fatto bene, non c'è alcun dubbio sul fatto è un giocatore importante e che stia facendo bene. In questo sistema può fare il mediano ma anche l'ala, può fare diverse posizioni.

Una riflessione su Florenzi, è andato via uno che poteva essere utile in questo sistema e che ora è un protagonista nel PSG e in Nazionale. Una leggerezza mandarlo via?

Ne. ho già parlato di questo. Volevo che Florenzi restasse, lo ritenevo utile in questa sistema. Lui ha deciso di giocare in una squadra come il PSG, capisco la sua decisione ma avevo intenzione di tenerlo, lo ritenevo più utile per noi.

Si è parlato a sproposito del suo rapporto con Dzeko. Cosa è successo dopo il Siviglia e che rapporto c'è con lui?

Non c'è nessun problema con lui, abbamo un ottimo rapporto, lui sta facendo bene ed è motivato. Non c'è alcun problema con lui.

Mirante titolare in campionato e Pau Lopez in coppa?

Mirante sarà titolare domani, vedremo dopo.

L'intervista a Record ha ripetuto più volte che manca un ds: un problema per il suo lavoro quotidiano?

La società lo sta cercando perché ne abbiamo bisogno, è importante avere qui un direttore sportivo, come lo è in tutte le squadre. E' una figura importante per noi

Ha detto, sempre nell'intervista a Record che sul mercato si poteva fare di più: con questa rosa pensa che la squadra sia inferiore a Lazio, Milan e Napoli?

Ho detto che nessun allenatore è mai soddisfatto della propria squadra, si vuole sempre di più, è normale. Ma non ho mai detto che non possiamo lottare con loro, ho detto esattamente il contrario: vogliamo lottare con queste squadre per la Champions, questo è chiaro.

Fazio e Jesus saranno riaggregati visti i forfait di Smalling e Mancini in Europa League?

Sono qui con noi e si stanno allenando, poi deciderò io, in funzione della partita, se ne avremo bisogno o no.

Manca un giocatore sulla trequarti, l'ha fatto intendere. Potremo vedere Dzeko e Mayoral insieme con un solo trequartista?

Può succedere durante la partita, credo sia difficile in questo momento partite con due punte ma nel corso della partita può succedere, dipende dalla gara e dai risultati. La squadra sta lavorando su più sistemi, difficile però che accada dall'inizio perché la squadra non è pronta per giocare con due attaccanti.

Come sta vedendo Villar?

Sta imparando molto, è vicino a ciò che voglio. E' difficile per lui giocare nella posizione di Pedro o di Mkhitaryan, ma può giocare più dietro e sta facendo bene.

Benevento in fiducia e con un animo più leggero, una difficoltà in più per voi?

Il Benevento è una buonissima squadra, l'ho visto nelle ultime 3 partite. E' una squadra coraggiosa e in fiducia, con un allenatore bravo. Hanno perso solo con l'Inter, hanno giocatori forti e d'esperienza, sarà difficile.

Domani inizia un ciclo importante di 7 partite, sarà importante la gestione della rosa?

Si giocherà ogni 3 giorni, come sempre la gestione della rosa sarà importante.