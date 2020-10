Europa League, mercoledì alle 11 partenza per Berna. Fonseca parlerà in conferenza stampa alle 16:45 prima dell'allenamento di rifinitura

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera alle 20:45 contro il Benevento nella gara valida per la quarta giornata di campionato. Giovedì però i giallorossi dovranno iniziare la loro Europa League con la prima gara del girone, che vedrà i giallorossi scendere in campo contro la formazione dello Young Boys in Svizzera, precisamente a Berna. La squadra partirà da Roma mercoledì alle ore 11 e il tecnico Fonseca effettuerà la consueta conferenza prepartita nella stessa giornata alle 16:45 insieme a un giocatore del gruppo squadra. Subito il gruppo effettuerà alle 17:30 l'ultimo allenamento di rifinitura prima della partita all'interno dello Stade de Suisse, terreno di gioco della squadra svizzera.