Serie A, sorteggiato il calendario: debutto contro il Verona. Fonseca: "Dobbiamo pensare una partita per volta". Mercato, trovato l'accordo per la cessione di Kolarov all'Inter

La Roma si prepara a scendere in campo per la nuova stagione della Serie A 2020/2021. Nella giornata di oggi è andato infatti in scena il sorteggio del calendario della stagione, che vedrà esordire i giallorossi in trasferta contro l'Hellas Verona. Alla seconda giornata alla prima gara casalinga ci sarà la Juventus. Derby alla 18a giornata.

Sul fronte del mercato invece chiusa la cessione di Schick, che giocherà il prossimo anno sempre in Bundesliga ma sponda Bayer Leverkusen. Sembra ormai chiusa la cessione di Kolarov all'Inter, che sbarcherà a Milano per un milione di euro più bonus.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CETIN: "ALLA ROMA SONO MIGLIORATO, HO SCELTO LA ROMA PERCHÉ VOGLIO GIOCARE"

ASROMA, RYAN FRIEDKIN È GIÀ IN ITALIA: IERI PRANZO A MILANO CON FIENGA

CALCIOMERCATO ROMA: RINNOVO DI ZANIOLO PREVISTO ALLA CHIUSURA DEL MERCATO

VILLAR: "SONO PRONTO PER AVERE UN RUOLO PIÙ IMPORTANTE NELLA ROMA E GIOCARE MOLTI PIÙ MINUTI. I NUOVI PROPRIETARI CI HANNO TRASMESSO TRANQUILLITÀ"

SERIE A, ECCO IL CALENDARIO: LA ROMA DEBUTTA A VERONA, ALLA SECONDA ARRIVA LA JUVE ALL'OLIMPICO. DERBY ALLA 18a GIORNATA, SI CHIUDE IN CASA CON LO SPEZIA

CALCIOMERCATO ROMA, FATTA PER IL PASSAGGIO DI SCHICK AL BAYER LEVERSKUSEN: FISSATE PER DOMANI LE VISITE MEDICHE

CALCIOMERCATO ROMA, ACCORDO TROVATO PER LA CESSIONE DI KOLAROV ALL'INTER: AI GIALLOROSSI UN MILIONE PIÙ BONUS

FONSECA COMMENTA IL CALENDARIO: "INIZIO COMPLICATO, MA COME DICO SEMPRE DOBBIAMO PENSARE UNA PARTITA PER VOLTA"

MASSIMO ASCOLTO - VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24