MELLI: «Ritorno di Totti? Inutile se avrà solo un ruolo ornamentale» - FOCOLARI: «Si è solo auto-candidato»

"Io e la Roma siamo destinati a ritrovarci". Parole di Francesco Totti, che parla apertamente di un possibile ritorno alla Roma. "Solo un auto-candidatura", come sottolinea Furio Focolari, ma che ovviamente alimenta l'entusiasmo e l'attesa per le mosse della nuova proprietà. "Se torna con un ruolo puramente ornamentale allora è tutto inutile", secondo Franco Melli.

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______

Viste le tante assenze causa Nazionali non darei molto peso alle indicazioni tattiche che arriveranno dall’amichevole con la Sambenedettese. Mercato? Nonostante l’accordo con Suarez la Juve sta continuando a lavorare su Dzeko (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Suarez dovesse andare alla Juventus lo scambio tra Roma e Napoli potrebbe saltare definitivamente. Rimarrebbe l'opzione Inter per Dzeko, anche se dai nerazzurri al momento, non arrivano risposte positive circa questo ritorno di fiamma (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Totti ora fa un nuovo lavoro. Presumo che dovrà lasciarlo per poter rientrare nella Roma: ma con quale ruolo tornerebbe l’ex capitano? (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Totti lo vedrei bene come direttore tecnico, con un ruolo simili a quello che ha Maldini nel Milan. Potrebbe anche aiutare il club a individuare giovani di prospettiva e fornire consigli utili (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per me Totti può essere utile alla Roma con un ruolo in società, ma tutta questa enfasi che c’è adesso mi sembra che scaturisca solo da una sua autocandidatura. Totti ha rilasciato un’intervista e ha detto che tornerebbe, la Roma però non ha ancora detto nulla. È lui che si sta offrendo. È chiaro che un ritorno di Totti rappresenterebbe il ritorno della chiesa al centro del villaggio, ma non dimentichiamoci che c’è già stato... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Totti? Se ritorna alla Roma con un ruolo puramente ornamentale, come quello che ha già avuto, allora è completamente inutile (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Un ritorno di Totti nella Roma? Io lo vedrei bene messo accanto ad un Direttore sportivo per decidere insieme il mercato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Totti dovrebbe studiare e fare esperienza dirigenziale altrove e poi quando è pronto allora può essere reinserito nella Roma con un ruolo importante (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)