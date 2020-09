Calciomercato Roma, fatta per il passaggio di Schick al Bayer Leverkusen: fissate per domani le visite mediche

Patrick Schick non sarà più un giocatore della Roma. L'attaccante ceco è in procinto di passare al Bayer Leverkusen, dopo che lo scorso anno aveva militato nel Lipsia. I giallorossi e il club tedesco avrebbe limato gli ultimi dettagli in merito all'operazione, che per alcuni era in procinto di essere chiusa un paio di giorni fa. L'attaccante ceco dovrebbe portare nelle casse della Roma una cifra poco inferiore ai 29 milioni. Il giocatore si sottoporrà domani alle visite mediche il club.