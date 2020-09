Entra nel vivo il lavoro della nuova proprietà della Roma. In attesa dell'arrivo nella capitale del nuovo presidente Dan Friedkin, suo figlio Ryan, l'uomo designato a seguire da vicino il club giallorosso, è già in Italia. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa il figlio del nuovo proprietario del club giallorosso ha pranzato ieri in un noto ristorante del centro di Milano con il Ceo giallorosso Guido Fienga e un loro consulente americano.

(adnkronos)