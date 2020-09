Fonseca commenta il calendario: "Inizio complicato, ma come dico sempre dobbiamo pensare una partita per volta"

SKY SPORT - Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente satellitare in cui ha commentato il sorteggio della Serie A, andato in scena oggi alle 12. Questo il suo commento in merito alle sfide che dovranno affrontare i giallorossi: "Dobbiamo giocare con tutti. All’inizio abbiamo una partita difficile contro l’Hellas Verona. Dopo giochiamo in casa con la Juve. È un inizio complicato. Anche il termine del campionato è difficile. Come dico sempre dobbiamo pensare una partita per volta. Adesso pensiamo all’inizio, sarà difficile contro l’Hellas".