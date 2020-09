Kumbulla è un nuovo giocatore della Roma. Milik ha detto 'si' ai giallorossi. Dzeko verso la Juventus

La Roma ha ufficializzato il primo acquisto dell'era Friedkin. Marash Kumbulla infatti, dopo aver sostenuto nella giornata di ieri le visite mediche presso Villa Stuart, ha firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2025. "Ho avuto bellissime sensazioni, ho incontrato i miei compagni che mi hanno accolto benissimo. Tutto l’ambiente lo ha fatto: dai tifosi alla Società. Mi sono subito integrato bene e spero di andare avanti così" sono state le prime parole del difensore classe 2000.

Intanto però la Roma continua a lavorare sul mercato in entrata, con la trattativa che porterà a breve Milik nella Capitale e Dzeko a Torino, e su quello in uscita. In questo caso sembra fatto ormai per il passaggio di Under al Leicester, con il turco che nella giornata di domani si recherà in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche. Anche Perotti sembra prossimo al Fenerbache, che sarebbe pronto a versare nelle casse giallorosse 2,5 milioni per il suo cartellino; l'argentino firmerebbe un contratto di tre anni per 2,5 milioni a stagione.

