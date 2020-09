RENGA: "Kumbulla è la pietra di un castello che deve ancora sorgere" - FELICI: "Con Milik mi aspetto da Fonseca novità negli schemi offensivi"

-2 a Hellas Verona-Roma, ma l'attenzione in casa giallorossa è riservata ai movimenti di mercato: dopo l'arrivo di Kumbulla, ruba la scena l'affare Milik. "L'operazione Dzeko-Juve e Milik-Roma fa contenti un po' tutti. E mi piace. Il mercato dei giallorossi quest'anno è un mercato fatto bene", sostiene Sandro Sabatini. "Kumbulla è la pietra di un castello che deve ancora sorgere", afferma Roberto Renga.

"Da Fonseca mi aspetto soluzioni, novità negli schemi offensivi perché quando hai Dzeko ti impigrisci un po' visto che fa tutto, trequartista e attaccante", aggiunge Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Il Verona è un avversario tosto. Dal punto di vista tecnico rispetto allo scorso anno qualcosa ha perso, ma non sarà una gara facile. Kumbulla? Se il difensore venisse impiegato al debutto sarebbe un atto di grande correttezza del Verona, che avrebbe potuto aspettare per cederlo ai giallorossi. Pur stimando molto Dzeko come calciatore sono altre le cessioni nella storia della Roma che non ho sopportato (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Sono convinto che verso la fine del mercato, se non alla Roma, Smalling da qualche parte andrà comunque (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dzeko? Ogni volta che un giocatore lascia la Roma con destinazione Juventus mi deprimo dentro (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Io non so quali siano i costi dell'operazione Milik, ma credo che l'obiettivo primario della società sia abbassare il monte ingaggio. E si parte dalla cessione del più forte perché è quello che più di tutti ha la possibilità di cambiare squadra. Milik è forte, ha 8 anni di meno e guadagna meno. Magari sul momento ci perdi ma sul medio termine hai la garanzia di avere un attaccante per i prossimi 4, 5 o 6 anni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mettere Kumbulla subito contro la sua ex squadra, senza nemmeno tutti questi alleamenti con la nuova squadra è un rischio. Ma altrimenti al suo posto chi metti? Fazio? Juan Jesus? A Trigoria si dovrebbe pensare di dare a questi calciatori un incentivo all'esodo (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L’unico dubbio su Karsdorp e De Sciglio sono i problemi fisici ma l’olandese già ce l’hai e non dovresti acquistarlo, inoltre è più adatto a giocare in una linea a 5 rispetto allo juventino che ha giocato maggiormente a 4 (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'operazione Dzeko-Juve e Milik-Roma fa contenti un po' tutti. E mi piace. Il mercato dei giallorossi quest'anno è un mercato fatto bene. Under? Venderlo a 27 milioni mi sembra davvero un buon affare condotto da chi sta facendo il mercato a Trigoria, complimenti. Kumbulla? L'anno scorso fra i difensori è stato il più bravo di tutti (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Si considera Milik solo come un'operazione che ti porta un vantaggio economico, ma il polacco è forte! Non è detto che in giallorosso vada peggio di quanto è andato Dzeko (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L’ultimo Fonseca lo trovo allarmante per la Roma: ha criticato apertamente Zaniolo e non ha mai detto nulla sugli atteggiamenti di Dzeko. Vorrei sapere chi fosse quel giocatore che la scorsa estate disse che “tra qualche anno allenerà il Real Madrid” (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Kumbulla mi è sempre piaciuto, è molto promettente ed attento. Preciso fino al 90'. Un giocatore adattissimo al Verona o all'Atalanta, presumo anche alla Roma. Detto questo il difensore è una pietra, non il castello. E' la pietra di un castello che deve ancora sorgere (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Kumbulla? La Lazio ha fatto una brutta figura. Immaginate se il difensore dovesse segnare un gol vincente proprio nel derby... Saluto favorevolmente il primo acquisto della nuova era della Roma ma speriamo che ora arrivi qualcos'altro per il completamento (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Da Fonseca mi aspetto soluzioni, novità negli schemi offensivi perché quando hai Dzeko ti impigrisci un po' visto che fa tutto, trequartista e attaccante. E' chiaro che con Milik ora devi inventarti qualcosa di più (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)