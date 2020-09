LIVE - Calciomercato Roma: l'agente di Milik è a Trigoria. Affare a un passo dalla chiusura

Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus, questo è l'affare di mercato che sta monopolizzando le ultime ore di trattative. Netti passi avanti nell'affare sono stati registrati nella giornata di ieri. Questa l'evoluzione dell'affare nella giornata di oggi:

11.50 - L'incontro a Trigoria tra l'entourage di Milik e la dirigenza giallorossa viene confermato da Filippo Biafora che su Twitter aggiunge le sensazioni di chi accompagna le vicende dell'attaccante polacco: "Siamo quasi arrivati alla risposta definitiva", raccontano.

L'agente di #Milik è arrivato a Trigoria per finalizzare la trattativa con l' #ASRoma , che ha già l'accordo col #Napoli . "Siamo quasi arrivati alla risposta definitiva" quello che filtra prima di incontrare Fienga @tempoweb @Teleradiostereo

11.45 - L'agente di Milik è a Trigoria: incontrerà la dirigenza giallorossa per cercare la quadra definitiva. Oltre a David Pantak, che cura gli interessi dell'attaccante, è presente al centro sportivo giallorosso Fabrizio De Vecchi, mediatore di mercato. Lo fa sapere Marco Juric su Twitter.

#Calciomercato | L’agente di #Milik a Trigoria: incontro con la dirigenza dell’ #ASRoma . In ballo la decisione dell’attaccante. #Dzeko #Napoli #Juventus @DiMarzio pic.twitter.com/kc8HebFK2C

11.40 - Arek Milik alla Roma ed Edin Dzeko alla Juventus: l'accordo per il doppio trasferimento è ormai a un passo. Come riferisce Nicolò Schira su Twitter, l'intreccio di mercato che ha catalizzato gli ultimi giorni di trattative è prossimo alla definizione.

A breve l'affare sarà definitivo e ufficializzato dalle squadre come riportato sul social dal giornalista esperto in materia di calciomercato.

Edin #Dzeko to #Juventus and Arek #Milik to #ASRoma ⏳?✅

