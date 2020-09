Calciomercato Roma, previste per domani le visite mediche di Under con il Leicester

La Roma è pronta a cedere il cartellino di Cengiz Under al Leicester. Il turco, secondo quanto riportato dal profilo Twitter del giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, si recherà domani in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche con il club prima di firmare il suo nuovo contratto. L'operazione dovrebbe chiudersi con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 27 milioni di euro.