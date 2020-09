Stadio, l'iter Maximo

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Il prossimo 29 ottobre aprirà il centro commerciale Maximo, in zona Laurentina, che rappresenta forse l'ultima occasione di monetizzazione per le aziende della famiglia Parnasi insieme ai terreni di Tor di Valle. L'effetto domino è rappresentato da un'apertura di Radovan Vitek. Ed il domino non può non coinvolgere lo Stadio della Roma.

I Friedkin sanno di avere per le mani le carte giuste, ed anche per questo motivo non affrettano i tempi. I nuovi proprietari della Roma non vogliono regalare alla sindaca Raggi un 'ritorno di immagine' prima di ottenere qualcosa di concreto. Ad esempio la firma sulla sub-convenzione tra Comune e Città Metropolitana.