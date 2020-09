Karsdorp vicinissimo all'Atalanta, pressing di Juve e Inter su Dzeko. Totti: "Io e la Roma destinati a ritrovarci"

Apre ufficialmente il calciomercato e la Roma si mostra impegnata su più fronti, specialmente per quanto riguarda le cessioni: continuano i dialoghi per il passaggio di Kolarov all'Inter, mentre si registra una forte accelerata per il trasferimento di Rick Karsdorp all'Atalanta. Inter e Juventus, poi, non mollano Edin Dzeko, mentre si registra il 'no' dei dirigenti giallorossi al Milan per Mirante.

Torna a parlare Francesco Totti, che in un'intervista a 'La Repubblica' ha spiegato: "Io e la Roma siamo destinati a ritrovarci".

Ufficializzata dal club la prima amichevole del ritiro: l'avversario sarà la Sambenedettese. Appuntamento a Trigoria sabato 5 settembre alle 17.30

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

TOTTI: "IO E LA ROMA DESTINATI A RITROVARCI, CON FIENGA UN OTTIMO RAPPORTO. FRIEDKIN? NON FARA' GLI ERRORI DI PALLOTTA"

LR24 - CALCIOMERCATO: OGGI AL VIA LE TRATTATIVE. ECCO IL PUNTO IN CASA ROMA SUI POSSIBILI GIOCATORI IN ENTRATA E USCITA

RITIRO ROMA: SABATO ALLE 17.30 AMICHEVOLE CONTRO LA SAMBENEDETTESE

CALCIOMERCATO ROMA, L'INTER NON ABBANDONA DZEKO: INCONTRO TRA MAROTTA, AUSILIO E IL PROCURATORE DEL BOSNIACO

CALCIOMERCATO ROMA: VERETOUT NON E' INCEDIBILE PER I GIALLOROSSI

CALCIOMERCATO ROMA: IL MILAN SI INFORMA PER MIRANTE. 'NO' DEI GIALLOROSSI

AS ROMA: IL CLUB INVIA UN QUESTIONARIO AI TIFOSI IN VISTA DELLA RIAPERTURA DEGLI STADI

CALCIOMERCATO ROMA, AUSILIO: "SIAMO IN TRATTATIVA PER KOLAROV, MA C'E' ANCORA DEL LAVORO DA FARE"

CALCIOMERCATO ROMA: FATTA PER KARSDORP ALL'ATALANTA. PRESTITO CON RISCATTO A 7 MILIONI DOPO UN DETTO DI PRESENZE

MASSIMO ASCOLTO - VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO