Calciomercato Roma: Veretout non è incedibile per i giallorossi

Come riporta Alfredo Pedullà in un post su Twitter, Jordan Veretout rimane l'obiettivo principale per il Napoli. Con la partenza di Allan, il club partenopeo vorrebbe dare nuova linfa alla propria mediana proprio col centrocampista della Roma. D'altro canto, stando a quanto risulta all'esperto di calciomercato, i giallorossi valutano Veretout come un giocatore molto importante ma non incedibile.

