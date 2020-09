As Roma: il club invia un questionario ai tifosi in vista della riapertura degli stadi

In attesa di capire quando sarà possibile riaprire gli stadi al pubblico, la Roma, mediante alcuni questionari inviati via mail ai tifosi, ha iniziato a monitorare la loro opinione e le loro intenzioni in vista di un possibile ritorno alle partite a porte aperte.

Tra le domande, si spazia dalla volontà di tornare allo stadio nel 2020-21 considerando il periodo storico, la disponibilità ad accettare l’eventualità, per una prima parte della stagione, di scegliere e utilizzare un posto o un settore diverso rispetto a quello acquistato nella passata stagione. Poi, se con gli stadi a capienza ridotta c'è l'interesse ad acquistare un abbonamento piuttosto che il singolo biglietto per ogni partita, o viceversa.

(Il Romanista)