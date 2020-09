SABATINI: "Milik non ha la stessa classe di Dzeko" - ROCCHETTI: "Uno tra Diawara e Cristante partirà" - NISII: "Vlahovic? Non vale quella cifra"

E' sempre il claciomercato ad infiammare le frequenze dell'etere romano e, inevitabilmente, l'argomento di punta e la possibile partenza di Edin Dzeko e il suo eventuale sostituto. Per Sandro Sabatini: "Milik non ha la stessa classe di Dzeko". Del parere opposto invece Franco Melli, che non si strappa i capelli per l'eventuale partenza del bosniaco: "Dzeko non lo considero un grande attaccante, ha troppi blackout. Ha chiuso male, litigando con l’allenatore e senza strusciare una palla nell’ultima partita". Federico Nisii invece non è convinto dall'idea Vlahovic, accostato alla Roma come sostituto dell'attuale numero 9: " Se Dzeko dovesse partire, non spenderei tutti i soldi che chiede la Fiorentina per andare a prendere Vlahovic. Parliamo della riserva di Cutrone...". Paolo Rocchetti fa il punto sul resto del mercato: "Veretout stando alle parole del suo agente ha voglia di rimanere alla Roma e non dovrebbe rientrare nello scambio con il Napoli. A centrocampo però, sono convinto che uno tra Cristante e Diawara possa partire".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

______



Milik non ha la stessa classe di Dzeko. Under e Riccardi sono di contorno, da vedere se Veretout sarebbe titolare al 100%. Dzeko alla Juve? Ha la testa, l’esperienza, la classe e l’intelligenza per fare i movimenti adatti a giocare con Ronaldo e Dybala. Altrimenti gli spetta il destino di Higuain, in panchina (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Veretout stando alle parole del suo agente ha voglia di rimanere alla Roma e non dovrebbe rientrare nello scambio con il Napoli. A centrocampo però, sono convinto che uno tra Cristante e Diawara possa partire (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi auguro che l’incontro che ci sarà tra i Friedkin - quando sbarcheranno a Roma - e la sindaca Raggi sia propedeutico al tema stadio che resta sempre un punto fondamentale per lo sviluppo della Roma. Mercato? Se Dzeko dovesse partire, non spenderei tutti i soldi che chiede la Fiorentina per andare a prendere Vlahovic. Parliamo della riserva di Cutrone... (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Maxi scambio col Napoli? Non lo farei...per me la Roma ci perde (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Scambio Milik-Veretout? Lo farei se fossi la Roma: perdi Veretout, ma hai dei giocatori. Milik non ha avuto infortuni, e a quelle cifre lì prendi un giocatore che può coprire il ruolo per cinque anni. E’ un affare per entrambe (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Lega avrebbe potuto tranquillamente accettare di posticipare l'inizio della stagione. C'erano tutti gli estremi per aggiungere un turno infrasettimanale in più nel corso della stagione e accettare le richieste dei club che chiedevano il rinvio al 26 (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Scambio Roma-Napoli? La Roma non guadagna dal punto di vista tecnico, non subito, ma sono due ottimi giocatori. Più ne parlo più sembra uno scambio un po’ sbilanciato (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Dzeko? Non lo considero un grande attaccante, ha troppi blackout. Ha chiuso male, litigando con l’allenatore e senza strusciare una palla nell’ultima partita (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)