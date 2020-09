Calciomercato Roma, l’Inter non abbandona Dzeko: incontro tra Marotta, Ausilio e il procuratore del bosniaco

L’Inter non molla Edin Dzeko. Secondo quanto riporta il sito di calciomercato, c’è stato un lungo incontro tra Beppe Marotta, Piero Ausilio e Silvano Martina, procuratore tra gli altri di Edin Dzeko. Nonostante la Juventus sia in netto vantaggio sul bosniaco, i nerazzurri non hanno ancora abbandonato la pista e stanno cercando di capire se c’è ancora margine per inserirsi, anche perché la valutazione della Roma per il centravanti è scesa dai 20 milioni ai 12/13 milioni di euro.

(calciomercato.com)

