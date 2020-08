Friedkin-Roma, domani mattina il closing. Si lavora per il ritorno di Smalling. Fazio e Perotti in uscita

La Roma si prepara nella giornata di domani ad accogliere come nuovo presidente Dan Friedkin, che domani mattina firmerà attraverso i propri legali gli ultimi documenti necessari per il closing. Da quel momento si attenderà il suo arrivo nella Capitale, anche se il tycoon texano è già al lavoro per blindare i pilastri della rosa, Zaniolo e Pellegrini, e rinforzarla, riportando in giallorosso un giocatore fondamentale come Smalling.

Sul fronte del mercato la società sta lavorando soprattutto per piazzare quei giocatori ritenuti troppo pesanti per le casse del club. Due dei giocatori che con molta probabilità partiranno sembrano essere Fazio, su cui è piombato il Villarreal, e Perotti, che sembra ormai destinato a vestire la maglia del Fenerbahce nella prossima stagione.

