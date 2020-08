FOTO - Da Dzeko a Zaniolo, passando per gli ex capitani Totti e De Rossi: il Ferragosto dei giallorossi

In attesa di ritrovarsi il prossimo 27 agosto al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per la preparazione in vista della nuova stagione, i giallorossi si godono le vacanze. In molti della Roma hanno trascorso la giornata di Ferragosto in Sardegna: da Leonardo Spinazzola a Lorenzo Pellegrini, passando anche per Chris Smalling, al centro delle cronache di mercato con il club giallorosso che vorrebbe riportarlo nella capitale, e Nicolò Zaniolo, così come Roger Ibanez e Juan Jesus.

Mentre capitan Edin Dzeko ha optato per Dubrovnik per una gita in barca con gli amici, come mostrato sui social, Diego Perotti ha scelto Ibiza in compagnia dell'ex compagno al Siviglia Nico Pareja, stessa meta di Davide Santon. E' tornato, invece, in Ucraina il tecnico romanista Paulo Fonseca. Jordan Veretout ha passato il Ferragosto in Francia, ad Antibes, mentre il giovane Gonzalo Villar era a Formentera. Infine, Sabaudia per gli ex capitani Francesco Totti e Daniele De Rossi.