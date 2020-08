Calciomercato Roma, giallorossi al lavoro con lo United per Smalling: contratto di 3 anni per il difensore

Si intrecciano voci, indiscrezioni e volontà nella vicenda di mercato tra Smalling, la Roma e il Manchester United. Il club giallorosso accelera per riportare il difensore inglese nella capitale a titolo definitivo, dopo la stagione appena trascorsa in prestito, e per il classe '89, corteggiato anche dal Newcastle, la Roma è la prima scelta.

La società capitolina, scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira, è al lavoro per finalizzare l'accordo con lo United per il trasferimento del centrale difensivo: per lui è pronto un contratto triennale.

