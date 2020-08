Smalling, la Roma non molla: si tratta con il Manchester United

La Roma vuole riportare a Trigoria Chris Smalling. E, scrive il quotidiano sportivo, il CEO Guido Fienga ha ripreso i contatti con l'entourage del difensore e con il Manchester United. I due club - lo United è impegnato in Europa League - torneranno a parlarsi quando la stagione finirà.

Smalling, che a Manchester non vuole tornare, è disposto a non chiedere aumenti di stipendio e a guadagnare la stessa cifra percepita in stagione - 3 milioni netti -, meno di quanto potrebbe ottenere in Premier League. Oltre che sulla valutazione del giocatore - 25 milioni la richiesta dello United - , i due club devono raggiungere un accordo anche sulla formula del trasferimento e sulle modalità di pagamento: la Roma sperava in un rinnovo del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, ma i Red Devils vogliono monetizzare dalla sua cessione.

(corrieredellosport.it)

