Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Smalling obiettivo del Newcastle, 'no' del difensore

Tra gli obiettivi della Roma, in attesa del definitivo passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin, c'è anche quello di riportare Chris Smalling nella capitale dopo la stagione trascorsa in giallorosso in prestito dal Manchester United. Da ieri, però, circolano indiscrezioni di un interesse del Newcastle per il difensore inglese: stando alle notizie dell'emittente sportiva inglese, Smalling sarebbe in cima alla lista dei desideri dell'allenatore Steve Bruce.

(skysports.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Ma, come aggiunge il tabloid inglese, il classe '89 non sarebbe interessato a trasferirsi al Newcastle. Sul centrale difensivo c'è anche l'Inter di Conte.

(dailymail.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE