Fonseca: «Terribile giocare senza tifosi». I conti peggiorano ma cresce l'ottimismo per Smalling. E Schick spinge per restare al Lipsia

Ultima settimana di stop, poi il calcio post-coronavirus è pronto a ripartire. La Roma prosegue gli allenamenti in vista della sfida con la Samp, che sarà la prima di tante senza il pubblico negli stadi. "Terribile", la definizione usata dal tecnico Paulo Fonseca per descrivere quello che resterà del campionato di Serie A che vedrà i giallorossi impegnati alla ricerca di un posto in Champions. Che, scontato sottolinearlo, rappresenterebbe ossigeno puro per le casse del club. I conti continuano a peggiorare ma l'assist può arrivare dal calciomercato. Patrik Schick (oggi di nuovo in gol) spera nel riscatto da parte del Lipsia. In parallelo si lavora per far restare Chris Smalling nella Capitale. La nuova idea riguarda il rinnovo del prestito, stavolta con l'obbligo di riscatto.

