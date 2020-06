As Roma: rosso di 126 milioni al 31 marzo

Nella relazione illustrativa redatta dalla Roma per fornire agli azionisti, convocati in assemblea per il 26 giugno, un'informativa in merito alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società al 31 marzo 2020 e alle valutazioni effettuate dal CdA relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite, si legge che "la perdita civilista di A.S. Roma S.p.A. al 31 marzo 2020 è pari a 126,4 milioni di euro, rispetto alla perdita di 29,5 milioni di euro dei primi nove mesi del precedente esercizio. In particolare, l’esercizio 2019/20 è caratterizzato dalla partecipazione alla UEFA Europa League, che ha generato proventi significativamente inferiori rispetto a quelli ricevuti per la partecipazione alla UEFA Champions League del precedente esercizio, da minori proventi per sponsorizzazioni, e minori plusvalenze realizzate nel corso della sessione estiva ed invernale della campagna trasferimenti".

"L’indebitamento finanziario netto adjusted di A.S. Roma S.p.A. al 31 marzo 2020 è pari a 280,5 milioni di euro - continua - , e si confronta con un valore pari a 261,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019 e 240,9 milioni di euro al 30 giugno 2019".

(asroma.com)

