Calciomercato Roma, Schick: "Mi piacerebbe restare al Lipsia"

SPORT BUZZER - Di proprietà della Roma ed ora in prestito al Lipsia, Patrik Schick ha parlato del suo futuro e dell'eventuale permanenza in Germania: "Non sono la persona giusta con cui parlare della trattativa, sono i due club a dover trovare un accordo. Ma ho detto più volte che mi piacerebbe rimanere a Lipsia. La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me e mi sono adattato benissimo". Ora tocca ai club cercare un'intesa per il riscatto dell'attaccante ceco, fissato a 29 milioni di euro.