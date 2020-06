Circo Massimo, scontri e disordini durante la manifestazione degli ultrà: cariche sui giornalisti (FOTO)

Giornata movimentata, quella di oggi, nel centro di Roma, dove al Circo Massimo è andata in scena una manifestazione di protesta da parte degli ultrà italiani, accompagnati da Forza Nuova, contro il governo Conte e le politiche economiche attuate durante l'emergenza Coronavurs. La protesta, però, è ben presto degenerata in guerriglia urbana, con gli ultrà che hanno caricato i giornalisti. Tutto è nato da un diverbio tra un tifoso della Lazio e un esponente di Fratellì d'Italia che stava rilasciando delle dichiarazioni ad un giornalista. L'uomo è stato fermato dall'ultrà in modo brusco in quanto "non autorizzato a parlare". E' partita così una lite interna che poi si è sfogata su giornalisti e fotografi presenti. Un operatore televisivo è rimasto ferito, mentre giungevano sul posto i blindati della polizia oltre al reparto Celere.