Trigoria verso la riapertura, si attende l'ok della Regione agli allenamenti individuali. Pellegrini: "Io futuro capitano? Un orgoglio". Cessione Roma, negli Usa class action dei piccoli azionisti contro Pallotta

Non sono rimasti inascoltati gli appelli di giocatori e allenatore della Roma che avevano nei giorni scorsi gridato a gran voce la volontà di allenarsi dal 4 maggio nei centri sportivi in forma individuale. È infatti questione di ore e la Regione Lazio darà l'ok per la riapertura di Trigoria e Formello. Nuno Romano, fitness coach dello staff di Fonseca, avverte che al ritorno in campo sarà necessario un progressivo aumento dei carichi di lavoro per portare i giocatori nelle migliori condizioni fisiche. Lorenzo Pellegrini è già pronto, come ha affermato in alcune dichiarazioni rilasciate oggi, dove inoltre si dice orgoglioso al pensiero di poter diventare capitano della Roma dopo Dzeko.

Intanto dall'America parte una class action di un gruppo di investitori di minoranza del club giallorosso contro Pallotta che avrebbe voluto estrometterli dalla vendita della società.

