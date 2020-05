Calciomercato Roma, Fonseca vuole Sanchez: ostacolo ingaggio

Dopo una stagione difficile all'Inter, il futuro di Alexis Sanchez, di proprietà del Manchester United, sembra in dubbio. Come scrive il portale dedicato al calciomercato, il cileno piace molto alla Roma, in particolare a Paulo Fonseca che lo riterrebbe perfetto per il suo 4-2-3-1. L'ostacolo per portare l'ex Barça nella Capitale, però, è rappresentato dall'ingaggio. Tra parte fissa e bonus legati alle presenze guadagna 11 milioni di euro circa, e la Roma potrebbe permetterselo solo se lo United si accollasse almeno metà dell'ingaggio, dato che il tetto massimo del club giallorosso è di 4.5 mln. Le soluzioni per vedere Sanchez in giallorosso, quindi, sono due: o il giocatore, sotto contratto con lo United sino al 2022, si abbassa, e non di poco, l'ingaggio, oppure il Manchester deve partecipare in maniera corposa.

(calciomercato.com)

