Coronavirus, Leodori (vicepres. Regione Lazio): "Stiamo cercando di capire col governo come organizzare gli allenamenti"

Nel corso della conferenza stampa organizzata dalla Regione Lazio per presentare #RipartireSicuri, il vademecum per la ripresa delle attività economiche e sociali, il vicepresidente Daniele Leodori ha anche parlato della possibilità per gli atleti di tornare ad allenarsi individualmente nei centri sportivi: "Aspettiamo chiarimenti entro oggi dal Governo sulla definizione di sport individuali. Come Regione stiamo capendo come disciplinare gli allenamenti individuali anche per gli sport di squadre professionistiche, come hanno fatto altre Regioni. Stiamo cercando di capire col Governo, ci teniamo a sottolineare che i nostri atteggiamenti rientrano in una collaborazione importante e diretta col Governo, che stabilisce le date delle riaperture. Dunque, stiamo cercando di capire come organizzare gli allenamenti individuali anche per gli sport di squadre professionistiche".