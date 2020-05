Arrestato il fratello di Pastore in Argentina: aveva violato la quarantena

Brutta avventura per Juan Manuel Pastore, fratello del giocatore della Roma Javier, che in Argentina è stato arrestato ieri per aver violato il lockdown imposto dal governo. Il ventisettenne è stato fermato dalla polizia argentina mentre era alla guida di un Suv sulla Route 38 in compagnia della sorella. Dopo un controllo i poliziotti hanno scoperto che il ragazzo non aveva un permesso per circolare liberamente e lo hanno arrestato. Juan Manuel Pastore è stato successivamente rilasciato dopo essere stato trattenuto dalla polizia per più di due ore.

