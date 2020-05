Perez: "Possiamo vincere l'Europa League". Kolarov vuole restare a Roma. Mercato, il River Plate ha messo nel mirino Fazio

In attesa che la Serie A possa ripartire ufficialmente il 20 giugno, i club iniziano a muoversi sul fronte del mercato. Tra questi c'è anche la Roma, che attraverso il suo direttore sportivo Gianluca Petrachi sta cercando di portare a termine alcuni colpi per la prossima stagione. In entrata si complica la trattativa per Bustos, finito nel mirino di Real Sociedad e Bordeaux; in uscita invece dall'Argentina si parla di un interesse del River Plate per Federico Fazio.

Nella giornata di oggi ha rilasciato a Sky Sport una lunga intervista Carles Perez, che non ha nascosto gli obiettivi europei della Roma: "Sono stato felicissimo del primo gol con la maglia della Roma, per di più al mio esordio all’Olimpico in Europa League. Credo fortemente che la Roma possa vincere la Coppa, è una squadra in grado di raggiungere questo obiettivo".

