Mercato Roma, Petrachi aspetta quattro «sì»

Il attesa che la Figc recepisca le direttive della Fifa, già approvate dalla Uefa, il d.s Gianluca Petrachi sta lavorando con Manchester United, Arsenal, Chelsea e Atletico Madrid al prolungamento, fino al 'nuovo' termine della stagione, dei prestiti di Smalling, Mkhitaryan, Zappacosta e Kalinic. I discorsi con i Red Devils non si limitano solo all'estensione del prestito del difensore inglese fino a oltre il 30 giugno, ma anche per trattare del suo riscatto. La Roma dovrà fare in fretta perché le pretendenti per il giocatore non mancano. Il prolungamento di Mkhitaryan sembra essere scontato e, anche in questo caso si sta lavorando con i Gunners per il riscatto definitivo del giocatore che è in scadenza di contratto nel giugno 2021. Una situazione che avvantaggia i giallorossi che, grazie anche alla mediazione dell'agente Mino Raiola, potrebbero ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino. Verrà esteso il prestito anche di Zappacosta che potrebbe essere prolungato fino alla prossima stagione, visto che fino adesso, in giallorosso, non ha praticamente mai giocato per via dell'infortunio al crociato. La Roma ha tutto l'interesse a mantenere Kalinic fino a fine stagione, anche per far rifiatare Dzeko durante questo rush finale intenso di stagione, ma al termine del prestito tornerà all'Atletico Madrid.

(Corsera)