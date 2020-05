Alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto, il River Plate ha messo nel mirino Federico Fazio. Stando alle indiscrezioni del quotidiano sportivo, il club argentino perderà Lucas Martínez Quarta e nella lista per sostituirlo figura anche il 20 giallorosso, in scadenza con la Roma il 30 giugno del 2021. Oltre a Fazio, Nicolas Otamendi - opzione preferita, ma operazione difficile -, Federico Fernández e Ramiro Funes Mori sono i profili monitorati dal River.

(argentina.as.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE