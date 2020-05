Il saparietto tra Fonseca e alcuni tifosi: "Scudetto alla Lazio? No, non scherziamo"

Nella giornata di oggi il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra. Il portoghese ha deciso di trascorrere la giornata al mare con la famiglia, precisamente a Torvajanica, dove è stato protagonista di un simpatico siparietto insieme ad alcuni tifosi che lo hanno riconosciuto. Secondo quanto riportato da "lalaziosiamonoi.it" Fonseca avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta scudetto in Serie A: “Scudetto alla Lazio? No, no, non scherziamo. Vincere il titolo è difficilissimo. Vedremo chi la spunterà”.