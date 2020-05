La crisi ha avvicinato il Manchester United: Smalling ancora in prestito nella Capitale?

Se Roma e Manchester United hanno trovato sostanzialmente l'accordo per il prolungamento del prestito di Chris Smalling fino alla fine della stagione, quello che manca è ancora l'intesa tra i due club per il futuro del difensore inglese. I giallorossi vorrebbero esaudire il desiderio del proprio allenatore Fonseca e trattenerlo nella Capitale, così come al giocatore piacerebbe restare, soprattutto se venisse centrata la qualificazione alla prossima Champions League. Sia la Roma che Smalling potrebbero essere accontentati perché, complice la crisi economica provocata dal coronavirus che ha colpito anche i club della Premier League, i Red Devils sembrerebbero essersi ammorbiditi. Lo United infatti starebbe pensando di lasciare lo stopper a Trigoria un altro anno, con un prestito oneroso che potrebbe salire di prezzo, magari dai 3 milioni di quest’anno a 4.

(Gasport)